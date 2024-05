Onu | Mattarella ricorda Kofi Annan - ‘possiamo affrontare destino comune solo insieme’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) New York, 7 mag. (Adnkronos) – “Sovente è nei momenti di maggiore crisi che si riesce a trovare la forza e il coraggio per disegnare intese a favore del bene. La riforma della ‘governance’ globale, che sarà sintetizzata nel Patto per il Futuro, dovrà innanzitutto garantire un processo inclusivo per tutti gli attori della scena internazionale, sia a livello di singoli Paesi. sia di gruppi regionali che, come nel caso del ‘Gruppo Africano’, delle ‘Piccole Isole in Via di Sviluppo’, del ‘Gruppo Arabo’, sono portatori di comuni e legittimi interessi. Il processo inclusivo non potrà dimenticare, naturalmente, gli altri attori, in particolare i rappresentanti della società civile, che guardano alle Nazioni unite e che sono, spesso, in prima linea nel contributo allo sviluppo sostenibile del pianeta”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio ...