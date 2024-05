Onu | Mattarella - ‘da Italia sostegno per rinnovament - dipende da tutti i 193 membri’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) New York, 7 mag. (Adnkronos) – “L’Onu rappresenta la sola piattaforma in grado, se adeguatamente sostenuta dai suoi Paesi membri, di affrontare le sfide che minacciano la pace, la sicurezza e lo sviluppo. Vorrei sottolineare questo concetto: ‘adeguatamente sostenuta’, dato che le Nazioni unite vivono delle volontà politiche e dei contributi degli Stati che ne fanno parte. Ogni prospettiva di rilancio delle sue attività e dei suoi metodi di funzionamento non può dunque che partire dalle determinazioni individuali dei 193 Stati che ne fanno parte ad impegnarsi di più. Eppure a confermare il suo successo basterebbe questo numero che ho appena evocato: 193 membri. Furono 51 quelli che vi diedero vita”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.“La mia presenza in quest?Aula ?che è chiamata a dettare ...