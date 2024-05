(Di martedì 7 maggio 2024) Castelfiorentino, 7 maggio 2024 –ndo la suaha dato voce e restituito un diritto a tutti coloro che si trovano nella sua condizione. Franco Pistolesi,73enne di Castelfiorentino, cardiopatico, non sarà più costretto a pagare 50 euro per ladella sua“speciale“ nel caso la commissione medica locale non riesca a eseguire la visita per il rinnovo nei tempi giusti, costringendo di fatto il cittadino a subire un disservizio e a farsi carico di spese suppletive. Il suo caso era finito in Regione grazie ad un’interrogazione presentata dal consigliere regionale e presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni, che sollecitava "eventuali interventi migliorativi". Pistolesi si era ritrovato ’vittima’ di una serie di criticità: avendo la...

Odissea per rinnovare la patente. Pensionato vince la battaglia: "Nessuna spesa per la proroga" - Odissea per rinnovare la patente. pensionato vince la battaglia: "Nessuna spesa per la proroga" - Bezzini: "Tempi lunghi per carenza di personale, ma ora abbiamo risolto" Castelfiorentino, 7 maggio 2024 – Vincendo la sua battaglia ha dato voce e restituito un diritto a tutti coloro che si trovano ...

Si spacciano per operai, derubano pensionata e fuggono con i gioielli - Si spacciano per operai, derubano pensionata e fuggono con i gioielli - San Genesio, in due entrano in casa con la scusa di controllare una perdita d’acqua. Poi, scoperti, aggrediscono e spintonano la donna ...

Rai, Cgil, "Al fianco della battaglia di Usigrai" - Rai, Cgil, "Al fianco della battaglia di Usigrai" - "La Cgil Napoli e Campania esprime solidarietà e vicinanza allo sciopero delle giornaliste e dei giornalisti della Rai regionale, iscritti al sindacato Usigrai, proclamato per la giornata odierna, per ...