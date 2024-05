Non accetta la relazione della figlia e tenta di accoltellarla - 74enne in arresto

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato arrestato in flagranza differita per lesioni personali aggravate e atti persecutori ildi Recale (Caserta) che ha prima sferrato un pugno al volto, poi hato die, infine, ha provato a investirla con un’apecar. Secondo quanto denunciato dalla 38enne ai carabinieristazione di Macerata Campania, intervenuti sul posto, l’aggressione, l’ennesima, sarebbe scaturita dal fatto che il padre non avrebbe metabolizzato la fine del matrimonio tra lei e il suo ex, e, soprattutto, nonva assolutamente che la stessa, da pochi mesi, avesse intrapreso unasentimentale con un altro uomo. L’aggressione, quest’ultima, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Recale, in via ...

