Nel 2023 salgono a 2,8 milioni le persone in grave deprivazione materiale e sociale Ocse | Nel quarto trimestre redditi reali giù di 0,4%

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel, a fronte di un aumento della povertà assoluta, la quota di popolazione a rischio di povertà ed esclusioneè lievemente calata al 22,8% del totale (13,4di) dal 24,4% dell’anno prima: come già emerso da un report di marzo, è l’effetto di misure varate dal governo Draghi come l’Assegno unico universale per i figli, i bonus una tantum per contrastare l’aumento dei costi dell’energia, il taglio delle aliquote Irpef da cinque a quattro e i primi interventi sulle detrazioni. Ma l’Istat, nel rapporto su condizioni di vita e reddito delle famiglie diffuso martedì, fornisce altri dati che non lasciano spazio all’ottimismo. Aumenta infatti dal 4,5 al 4,7% la fetta di italiani che si trova in “e ...