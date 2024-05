MVP è il nuovo EP di JELECROIS fuori il 10 maggio

Muevelo Pop Festival: il meglio del Rap del momento al Dolcevita on The Beach - Muevelo Pop Festival: il meglio del Rap del momento al Dolcevita on The Beach - Si svolgerà domenica 12 maggio presso il Dolcevita on the beach la prima edizione del Muevelo Pop Festival. L’obiettivo dell’evento è scovare le nuove leve del rap-game e della scena pop italiana, in ...

Il muevelo pop festival si trasferisce al Dolcevita di Salerno - Il muevelo pop festival si trasferisce al Dolcevita di Salerno - La prima edizione del Muevelo Pop festival non si svolgerà più a Napoli ma si trasferisce a Salerno. Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto minori accoltellarsi e ferirsi durante un party pre ...

Jelecrois, “MVP” è il suo primo Ep: flow veloce e pungente e atmosfere club - jelecrois, “MVP” è il suo primo Ep: flow veloce e pungente e atmosfere club - È disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 10 maggio “MVP”, l’EP della rapper napoletana jelecrois, giovane ...