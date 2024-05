Modena - con un punto si va a capo Il progetto Bisoli parte per davvero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Lo spavento e un po’ di preoccupazione, legittime e naturali dopo aver visto una squadra sciogliersi sempre più, lasceranno certamente una lezione da ricordare in futuro. Per quanto potesse essere affascinante iliniziale, ildi mister Paolo Bianco tutto aveva tranne che il dna di una squadra di Serie B. Amore per il possesso palla, il movimento continuo alla ricerca dello spazio, ma una fase difensiva molto lontana da uno standard accettabile e il cinismo in quella offensiva che non è mai stato amico dei canarini. Dopo il Catanzaro (forse anche un pizzico prima) ecco la preoccupazione di cui parlavamo e la scelta di affidarsi all’usato sicuro, a chi la B la conosce a memoria e avrebbe condotto la nave in porto ad ogni costo, in ogni modo. E così ora ilmatematicamente salvo dopo il pari col Como si ritrova ...