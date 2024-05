Migranti - il ministero di Salvini pronto a fermare gli aerei delle ong Ordinanze dell’Enac | Elusione del quadro normativo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Non solo le navi, con i discussi fermi amministrativi per aver disobbedito alla cosiddetta guardia costiera libica. Adesso il governo prova a impedire alle ong di usare gliche monitorano il Mediterraneo centrale per segnalare imbarcazioni in difficoltà, ma anche per documentare il comportamento dei libici, più volte filmati mentre intimidiscono gli equipagginavi umanitarie o addirittura mentre sparano nel bel mezzo di un soccorso. Il mezzo perscomodi testimoni come il Seabird della ong Sea Watch sono ora alcuneemanate dell’Ente nazionale per l’Aviazione civile (Enac), controllato daldei Trasporti di Matteo. I provvedimenti accusano i velivoliong di “sostanzialedel ...