Michele Gioia responsabile Agricoltura di Fratelli d’Italia in Campania

(Di martedì 7 maggio 2024) “Da oggi, grazie al viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli e al senatore Antonio Iannone, farò parte del Dipartimento Nazionale dell’. Sarò uno dei 20 referenti regionali per il comparto agricolo sul territorio nazionale. Un grazie va anche al ministro dell’, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrogida, per aver permesso tutto ciò”. E’ l’annuncio di, nominatodiper la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

