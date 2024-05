Meno pericoli in strada Anche via Voltiggiano adesso diventa zona 30

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Sicurezzale: la "30" nelle frazioni di Montespertoli si estende a via, dove un’ordinanza del Comune ha istituito il limite di velocità. Questacollinare, in ambiente rurale, - si spiega - ha carreggiata assai ridotta, ed è ampiamente consigliabile andare piano. Oltretutto, il limite di 30 chilometri orari è già in vigore in via Tresanti, di cui via- che serve l’agglomerato omonimo - è in sostanza il proseguimento. Meritafare il punto delle "zone 30" che Montespertoli sta istituendo, dopo averle annunciate lo scorso mese di gennaio: alcune sono nel centro, soprattutto però ci si concentra sulle frazioni dove per caratteristiche oggettive la velocità va ridotta per evitare incidenti. Il disco con il limite di 30 chilometri orari è ...