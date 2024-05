Mediterraneo -Enac vieta i voli alle ong

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 7 maggio 2024) 21.30 Con una serie di ordinanze l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile dispone "l'interdizione all'operatività dei velie ong sullo scenario del Marcentrale"a causa del fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dcoste del Nord-Africa". "Chiunque effettua attività in ambito Search and Rescue al di fuori delle previsioni del quadro normativo vigente -si legge- è punito con le sanzioni del Codice della navigazione e con l'adozione di ulteriori misure sanzionatorie quali il fermo amministrativo".