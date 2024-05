Media Gaza | Idf attacca Kerem Shalom

(Di martedì 7 maggio 2024) 0.57palestinesi affermano che le forze israeliane stannondo il valico di,bombardando l'area con l'artiglieria. Secondo l'emittente Al-Aqsa i carri armati israeliani stanno sparando contro il valico da circa 200 metri di distanza, distruggendo il terminal che da novembre è uno dei principali canali di trasporto degli aiuti a. Il valico si trova a circa 3km dai confini orientali Rafah, nell'estremo sud di. Secondo fonti mediche locali i morti per i raid israeliani a Rafah sono 5.

