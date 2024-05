MaXXXine | ci sarà anche un quarto capitolo? Il regista aggiorna i fan della saga horror con Mia Goth

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 7 maggio 2024) Non è detto che i piani per lacon Miasi concluderanno con il terzo film Mentre i fan sono in attesa di vedere, il terzocon Mia, il suoTi West ha colto tutti di sorpresa suggerendo che probabilmente non si tratterà dell'ultimo episodio di questo franchise. Con l'arrivo dinelle sale quest'estate, i fan si sono chiesti se la narrazione continuerà in qualche modo e, sebbene West abbia confermato di aver trovato un modo per espandere ulteriormente questo avvincente mondo di personaggi, haavvertito che qualsiasi continuazioneprobabilmente qualcosa che si discosterà dalle aspettative dei fan. ...