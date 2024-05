Mattarella a Guterres | Interrompere spirale violenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag (Adnkronos) – “Occorre analizzare le crisi che vi sono e riuscire aladiche non consente di risolvere i problemi”. Così il capo dello Stato Sergioincontrando al palazzo di Vetro il segretario generale delle Nazioni unite Antónionel corso della sua visita a New York. “Sono qui per testimoniare quanto l’Italia ha fiducia nelle Nazioni unite. Tanto più nel mondo crescono crisi, difficoltà e contrapposizioni tanto più si afferma quanto sia indispensabile l’azione delle Nazioni unite”, ha detto il presidente della Repubblica. Oggiterrà un intervento di fronte all’Assemblea generale dal titolo ‘Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni’, preceduto da un colloquio con il Presidente ...