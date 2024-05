Maradona - ritrovato in Francia il Pallone vinto da Diego per il Mondiale ?86

(Di martedì 7 maggio 2024) Lo avevano dato per fuso, eclissato e convertito in lingotti. Invece, dopo 35 anni, il ?d'oro? diè ricomparso. Si trova a Parigi,in...

Nella seconda puntata della seconda stagione di “Legends – Ci vediamo a Napoli” , promosso Francesco Calzona al suo esordio sulla panchina azzurra. Buona la prima per il nuovo Napoli di Francesco Calzona. Il pareggio in Champions League contro il ...

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli, il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi commentando.

Nella galleria di piazzetta Nilo opere "con una formazione ideale da schema calcistico": dedicata a Diego Armando maradona"

La Roma non ha fatto la stupida al maradona. Andata in vantaggio, aveva poi subtio la rimonta del Napoli ma nel finale ha conquistato un pareggio prezioso. La partita è stata lo specchio ...