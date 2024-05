Con il segno positivo il primo trimestre 2024 per il Gruppo Crédit Agricole in Italia – la sede della direzione Toscana-Umbria è a San Miniato – che ha registrato un risultato netto aggregato di 390 milioni di euro (+4%), di cui 309 milioni di ...

L’utile sale del 18%. Ordini per 900 milioni - L’utile sale del 18%. Ordini per 900 milioni - I.CO.P. Spa Società Benefit ha chiuso il bilancio 2023 con un utile netto di 5 milioni, patrimonio netto a 44,3 milioni e portafoglio ordini sopra i 900 milioni.

Nel trimestre utile in crescita del 75%. Raccolta di aprile a +266 milioni - Nel trimestre utile in crescita del 75%. Raccolta di aprile a +266 milioni - Anima Holding registra un utile netto di 52,9 milioni di euro nel trimestre, in aumento del 75%. Commissioni nette di gestione a 80 milioni, ricavi totali a 121,9 milioni. Raccolta netta risparmio ...

Bilancio ok per Don Rizzo - Bilancio ok per Don Rizzo - Si chiude il mandato dell'attuale consiglio. Utile di 10,6 milioni di euro in crescita rispetto al 2022. Patrimonio netto a 72 milioni di euro. I finanziamenti alla clientela raggiungono la quota di ...