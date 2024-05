Lo sciopero Rai è l’ennesimo caso di cultura dominante che si spaccia per vittima

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag – Basterebbe ragionare un minimo: ma che sistema opprimente è uno in cui tutta la stampa rimbalza in modo praticamente unanime uno stesso e identico messaggio? Non ci vuole neanche un genio per capirlo, sarebbe sufficiente semplicemente fare le dovute addizioni e unire i puntini. Siamo veramente a un dato a prova di stupido, e loRai non dovrebbe ingannare chi abbia un minimo di arguzia o che non sia in malafede. LoRai per urlare contro l’oppressione…a reti e giornali unificati Il direttore di Report Sigrido Ranucci è uno dei più classici, diciamo, con il suo “c’è un clima di oppressione politica”. Ma tu guarda che tempi siamo costretti a vivere. Per il resto basta una ricerca su google per far capire quanto il “sistema” di un governo (espressione di unache non conta assolutamente nulla) abbia ...