LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | parte ufficialmente la frazione!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 12.42 VIA UFFICIALE A QUESTA QUARTA! 12.39 In evidenza i corridori che vestono le varie maglie: Tadej Pogacar continua a comandare la classifica generale e anche nelladi ieri ha dato spettacolo, attaccando nel finale e complicando la vita ai velocisti. 12.36 Anche ladi, salvo sorprese, dovrebbe essere destinata ai velocisti: occhio all’’insidia del Capo Mele nel finale prima di Andorra. 12.33 Corridori che si stanno già dirigendo allanza ufficiale della: tratto neutralizzato lungo 2.7 km. 12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quartadel...