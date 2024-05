LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | la Lidl-Trek di Milan lavora per chiudere sulla fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

16.11 E' la di Jonathan ad incaricarsi dell'inseguimento ai fuggitivi. 16.10 I corridori stanno affrontando le mitiche strade della o-Sanremo. 16.09 40 km all'arrivo. 2'08" il vantaggio dei battistrada sul gruppo maglia rosa. 16.08 Nessun risultato di rilievo invece per il classe 2001 spagnolo Francisco Munoz. 16.07 Il sudafricano De Bod è un discreto cronoman. In carriera è stato campione nazionale ed africano delle prove contro il tempo. 16.05 Pogacar si muoverà anche sul Capo Mele? Il terreno per attaccare c'è, peraltro la discesa terminerà ad 800 metri dall'arrivo. Se si arrivasse in volata, sarà uno sprint decisamente atipico. 16.03 Da qui in poi è tutta pianura, salvo i ...