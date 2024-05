Linda Evangelista torna al Met Gala dopo quasi dieci anni - il look total white della top model

(Di martedì 7 maggio 2024) L'indossatrice ha fatto il suo come-back a uno degli eventi più importanti del fashion systemuna lunga latitanza. La scelta di indossare il bianco non è casuale.

Domani il leader della Lega presenterà il suo libro con il militare. Il paralimpico Norberto De Angelis: «I disabili vanno aiutati in modo specifico il che può non coincidere col metterli con persone con caratteristiche diverse. Sottoscrivo quello ...

L’Inter dopo aver prolungato i contratti di Piero Ausilio e Beppe Marotta , trova l’intesa per il rinnovo anche di un altro dirigente. Il club blinda dunque i tre dirigenti che hanno costruito la squadra del ventesimo scudetto. CONTRATTI blinda TI – ...

Gabriel Montesi, il più simpatico tra gli antipatici - Gabriel Montesi, il più simpatico tra gli antipatici - Preferisce rimanere un potenziale anziché diventare un potenziale finito, eppure nei cast corali è l'attore che fa la differenza. E, dopo titoli come 'Favolacce', 'Esterno notte' e 'Siccità', lo dimos ...

Linda Evangelista al Met Gala 2024, il suo ritorno in grande stile dopo quasi 10 anni - linda Evangelista al Met Gala 2024, il suo ritorno in grande stile dopo quasi 10 anni - La sua ultima apparizione risaliva al 2015, ma, finalmente, ecco la supermodella degli anni ‘90 prendere di nuovo parte all’evento più glam di tutta New York, con un abito candido e leggero griffato K ...

Scamarcio e Giannini, l’eredità dei fratelli - Scamarcio e Giannini, l’eredità dei fratelli - SEI FRATELLI di Simone Godano (Italia, 2024, durata 103’, 01 Distribution guarda il trailer) con Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Alex Gallois, Gabriel Montesi, linda Caridi, ...