Liguria - Rosso FdI | Per noi oggi è cascato il mondo Non escludo le dimissioni di Toti e le elezioni anticipate

Toti ai domiciliari, Rosso (FDI): "Non escludo dimissioni presidente ed elezioni" - Toti ai domiciliari, rosso (FDI): "Non escludo dimissioni presidente ed elezioni" - "Certo è che stamattina per noi è cascato il mondo, non avevamo mai avuto sensazioni di una cosa del genere. Ognuno fa il suo mestiere, la magistratura ha il dovere di indagare e l'indagato il diritto ...

Il coordinatore di FdI in Liguria non esclude la possibilità di elezioni anticipate - Il coordinatore di FdI in liguria non esclude la possibilità di elezioni anticipate - Milano, 7 mag. (askanews) – Dopo gli arresti domiciliari per il governatore della liguria Giovanni Toti “non si può escludere nulla. In liguria le elezioni sono in programma da ottobre del 2025 ma l’i ...

Toti arrestato, FdI: «Non escluse dimissioni e elezioni anticipate in Liguria» - Toti arrestato, FdI: «Non escluse dimissioni e elezioni anticipate in liguria» - L'arresto di Giovanni Toti, con il governatore della liguria ai domiciliari, sta causando un terremoto nella politica locale e nazionale, con l'ipotesi di dimissioni e delle ...