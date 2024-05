Le Regine del Crimine | Maria Serraino - la mamma eroina della ' ndrangheta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 7 maggio 2024)è stata una delle prime donne in Italia a essere condannata per associazione a delinquere di stampo mafioso. Moglie del boss Rosario Di Giovine, è morta il 7 dicembre 2017 a 86 anni, in via degli Artieri, nel suo quartiere, piazza Prealpi. Dove per almeno due decenni ha dominato nel traffico degli stupefacenti.