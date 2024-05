Le pagelle Simioni ci mette grande intensità Per Marks una gara dai due volti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)6. Porta il suo contributo dalla panchina, non è la sua serata al tiro con alcune conclusioni dalla distanza che avrebbero potuto aprire maggiormente l’attacco di Rimini. Chiude con 1/6 dal campo, ma riesce comunque arsi al servizio dei compagni di squadra. Scarponi 6. Solo sei minuti in campo, troppo poco per riuscire ad avere un impatto sul match. Prova a portare sul parquet la sua energia, ma nel secondo tempo lasi complica per la Rinascita. Anumba 5,5. Come per il resto della squadra anche la sua è una partita dai due. Parte benissimo nel primo quarto trovando ritmo in attacco e fornendo linee di passaggi per i compagni. I primi 10 minuti sono da applausi, poi lentamente esce dal match. Nella ripresa non riesce ad imporsi quando la Sebastiani prende in mano l’inerzia della partita. In ...