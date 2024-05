Le nostre eccellenze | Con i salumi di qualità abbiamo aumentato il nostro fatturato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Pesano i costi di produzione, ma la salumeria italiana rimane un importante settore trainante dell’economia e piace sempre di più anche all’estero. Questa, in estrema sintesi, è l’istantanea che Mauro Fara, amministratore delegato di Italia Alimentari - la società al 100% del Gruppo Cremonini che è tra i principali operatori in Italia nel mercato deidi, del bacon e deglòi snack farciti – traccia in occasione di Cibus 2024, il salone internazionale dell’alimentazione in corso a Parma fino al 10 maggio. Dottor Fara, come commenta innanzitutto il bilancio 2023 di Italia Alimentari? "Siamo molto soddisfatti, perchéregistrato una crescita del 14% delle vendite; chiudiamo l’anno con 365 milioni di euro diconsolidato, che è un dato decisamente positivo anche per il contesto in cui si ...