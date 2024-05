Le manicure più belle e scenografiche del Met Gala 2024 - Le manicure più belle e scenografiche del Met Gala 2024 - Il fronte manicure si è diviso in due schieramenti netti e distinti. Da una parte molte star hanno sfoderato soluzioni scenografiche e spesso smisurate, dall'altra abbiamo assistito al ritorno dell'el ...

Come realizzare la manicure con gli ombretti - Come realizzare la manicure con gli ombretti - Se avete sempre voluto creare una manicure sfumata ma non sapevate come fare, se volevate provare a realizzare a casa una perfetta faded french o un babyboomer di tendenza ma temevate un risultato poc ...

La nuova manicure creme brûlée - La nuova manicure creme brûlée - Le tendenze manicure del 2024 vanno in questa direzione e la sfumatura crème brûlée, quasi vedo-non vedo, non è da meno, rendendo il look più raffinato. Inoltre, esalta perfettamente l'abbronzatura, ...