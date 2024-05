L' avvocato di Toti - ' è sereno e conta di spiegare tutto'

(Di martedì 7 maggio 2024) "Ho parlato con il presidente, il mio assistito èdi". Lo ha detto l'di GiovanniStefano Savi uscendo dall'appartamento assieme al governatore e alla Guardia di finanza., ha detto Savi "continuerà a lavorare. Come abbiamo potuto vedere fino a questo momento sono tutti fatti a cui possiamo dare una spiegazione nell'ambito di una legittima attività di amministrazione per l'interesse pubblico".

