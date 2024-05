L’arduo compito dell’ispettore alberghiero e i segreti nascosti dell’hôtellerie

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 7 maggio 2024) Il processo di selezione con cui una struttura entra a far parte della prestigiosa catena dei Relais & Châteaux è, per riprendere una famosa definizione di Wiston Churchill, un rebus avvolto in un mistero dentro a un enigma. Un alone di segretezza avvolge il processo di selezione e soprattutto le proprietà coinvolte perché, se essere ammessi è un onore, non esserlo è un dolore, oltre che un’occasione per migliorarsi fino ad arrivare a quel livello. Per fortuna, esistono rare occasioni di penetrare il sancta sanctorum del network e provare a indagare sul tema interrogando il suo Gran visir: Laurent Gardinier, il francese che dal novembre 2022 è presidente di Relais & Châteaux. Come da statuto, il presidente necessariamente deve possedere una dimora associata. Meglio ancora se due e mezzo, come nel suo caso: oltre al ristorante Le Taillevent, due stelle Michelin a Parigi, e il ...