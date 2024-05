L' Anm al governo | Sulla riforma della giustizia non intendiamo fare trattative

(Di martedì 7 maggio 2024) Un clima di franchezza e nessuna intenzione da parte delle toghe di associare il confronto ad una sorta di trattativa sindacale. L’incontro a Roma nelle stanze del palazzo di via Arenula tra l’Associazione nazionale magistrati e il ministroCarlo Nordio non accorcia le distanze tra le toghe e il Guardasigilliannunciata dal. Il provvedimento...

Separazione delle carriere e un'Alta corte, indipendente dal Csm, per giudicare i magistrati . Il governo ha deciso di accelerare sulla riforma della giustizia , con un ddl costituzionale molto atteso da Forza Italia. Il testo dovrebbe arrivare entro ...

A Bettino Craxi piaceva, eccome. I Radicali l?hanno sottoposta agli italiani con un referendum. Per Silvio Berlusconi era l?eredità che avrebbe voluto lasciare al Paese. E pure la...

L'intenzione dell'esecutivo sembra quella di "fare passare i pubblici ministeri sotto il controllo del governo ", anche se per adesso si parla solo di progetti di riforma . Lo ha detto Nicola Gratteri , procuratore di Napoli, che ha lamentato la ...

