Lager Beccaria - gli agenti arrestati negano gli abusi | Mai torturato Era legittima difesa

(Di martedì 7 maggio 2024) Nessuna tortura, ma semplici interventi difensivi di contenime nto. Questa è la linea difensiva presentata al tribunale del Riesame di Milano dai legali dei 13della Polizia penitenziarianell'inchiesta su un presunto “sistema” di violenze nei confronti di minori detenuti nel carcere. Gli avvocati hanno presentato ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare. In particolare, oggi si sono tenute due udienze per altrettanti. Al primo, 33 anni e che dal 2019 lavorava aldove aveva anche la residenza, prima di finire in carcere a Bollate, vengono contestati più episodi e i suoi legali, gli avvocati Leonardo Pugliese e Emanuele De Paola, hanno chiesto ai giudici di attenuare la misura cautelare con l'obbligo di dimora o i domiciliari in Campania. Non è un ...

Matteo Falcinelli, la madre: “Tortura disumana, polizia USA come la Gestapo nei lager” - Matteo Falcinelli, la madre: “Tortura disumana, polizia USA come la Gestapo nei lager” - Matteo Falcinelli, la madre dello studente arrestato a Miami: "Tortura disumana, la polizia americana è come la Gestapo nei lager nazisti" ...

Lager Beccaria, non solo botte e torture ma anche abusi sessuali: pestaggi ritorsivi per chi respingeva le molestie - lager Beccaria, non solo botte e torture ma anche abusi sessuali: pestaggi ritorsivi per chi respingeva le molestie - MILANO – Un muro di omertà che proteggeva il "lager Beccaria", in cui tutto era consentito agli agenti. Nel migliore dei casi si fingeva di non vedere, nel peggiore si pilotavano relazioni e referti ...

Costa d'Avorio, il Salis dimenticato nel carcere lager: il caso di Maurizio Cocco - Costa d'Avorio, il Salis dimenticato nel carcere lager: il caso di Maurizio Cocco - Uno nessuno centomila Ilaria Salis. Mentre Avs decide di candidare alle prossime elezioni europee l’insegnante detenuta in Ungheria con ...