(Di martedì 7 maggio 2024) Un risveglio davvero “da incubo”.19ennein unper svaligiarlo, ma dopo aver accantonato il bottino, sopraffatto dal sonno si. Il giovane al suo risveglio, è finito direttamente in manette. Come racconta il quotidiano il Messaggero il giovane si sarebbe introdotto in unnel quartiere Celio, più precisamente in via Ludovico Muratori e, dopo aver riempito di oggetti preziosi uno zaino, si sarebbe appisolato in camera dadei proprietari di. Quando il proprietario è rito inl’ha trovato ancora così, che dormiva sdraiato sul suo. Spaventato ha subito chiamato le forze dell’ordine, facendo attenzione a non svegliarlo. Il ragazzo è stato così ...

«Non so se piangere o ridere». Commenta così il pizzaiolo Errico Porzio l’intrusione notturna di un ladro nella sua pizzeria Al solito Porzio, lungo via Tuscolana, a Roma . La notte di Pasqua, un uomo di 30 anni senza fissa dimora ha forzato la ...

Giovane Ladro di origine rumena si “ingegna” e mette a segno un furto a danno della parrocchia, sottraendo con mezzi per così dire ingegnosi, le offerte raccolte nelle apposite cassette. Quello che stiamo per raccontarvi, è accaduto già tante ...

È accaduto nel c entra le quartiere del Celio. Protagonista della vicenda un giovane cittadino tunisino senza fissa dimora. Quando è stato svegliato dai padroni di casa e dalle forze dell'ordine non ha opposto resistenza all'arresto. Nello zaino ...

Ladro di 19 anni entra in un appartamento ma si addormenta: i padroni di casa lo trovano nel letto - ladro di 19 anni entra in un appartamento ma si addormenta: i padroni di casa lo trovano nel letto - È accaduto nel centrale quartiere del Celio. Protagonista della vicenda un giovane cittadino tunisino senza fissa dimora ...

Palermo, raid al liceo Danilo Dolci: i ladri rubano vecchi computer e li distruggono - Palermo, raid al liceo Danilo Dolci: i ladri rubano vecchi computer e li distruggono - Hanno forzato uno degli ingressi, poi hanno fatto irruzione nei locali dell’istituto scolastico e hanno passato al setaccio tutte le aule. Ennesimo raid in una scuola di Palermo: nella notte è finito ...

Roma, ladro entra in un appartamento per rubare, ma... si addormenta - Roma, ladro entra in un appartamento per rubare, ma... si addormenta - Un 19enne è entrato in un appartamento al centro di Roma per mettere a segno un furto e ci è quasi riuscito.