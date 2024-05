La Polizia di Stato arresta un 54enne per atti persecutori

(Di martedì 7 maggio 2024) Arezzo, 7 maggio 2024 – Nella giornata del 4 maggio, gli operatori didella squadra Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un uomo all’interno della propria autovettura apponei pressi di un negozio. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificano il soggetto sulla base della descrizione fornita dalla richiedente l’intervento, la quale, impiegata presso il suddetto negozio, lo aveva denunciato pochi giorni prima a seguito di ripetuti episodi di molestie e persecuzioni. Gli accertamenti esperiti in Questura portavano ad accertare che i due si erano conosciuti alcuni mesi prima, iniziando a frequentarsi come amici, fino a quando, l’uomo, ha iniziato a dimostrare morboso interesse nei confronti della vittima. Nonostante lei gli avesse infmanifepiù volte la volontà di ...

14.57 La polizia é intervenuta con gas lacrimogeni contro i manifestanti che hanno tentato di forzare una barriera formata da agenti per impedire loro di dirigersi verso la centrale piazza Taksim, a Istanbul , vietata per le celebrazioni del primo ...

Il corteo organizzato a Napoli dal sindacato Si Cobas in occasione del Primo maggio si è concluso in piazza dei Martiri, dove i manifestanti hanno lanciato vernice rossa contro la sede di Confindustria e lo schieramento della polizia disposto a ...

Due automezzi in fiamme sull'A2 vicino allo svincolo Serre, un ferito

Met Gala 2024, parata di stelle a New York. Tema centrale, la Natura - Met Gala 2024, parata di stelle a New York. Tema centrale, la Natura - Come ogni primo lunedì di maggio dal 1948, è accaduto anche ieri ... anche su Madison Avenue, bloccati dalla polizia. Per chi ha seguito le scorse edizioni, il Met del 2024 è apparso circondato da un ...