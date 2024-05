La Ong Nadir ha soccorso un barchino - a bordo un cadavere e due persone in gravi condizioni

Migranti, in 60 soccorsi al largo di Lampedusa: c’è anche un cadavere - Migranti, in 60 soccorsi al largo di Lampedusa: c’è anche un cadavere - La Capitaneria di porto italiana ha eseguito il trasbordo dei naufraghi e della salma che arriveranno nel pomeriggio sul molo Favaloro ...

Lampedusa, la nave Nadir soccorre 60 naufraghi: due in gravi condizioni, a bordo anche un morto - Lampedusa, la nave nadir soccorre 60 naufraghi: due in gravi condizioni, a bordo anche un morto - A largo di Lampedusa un gruppo di 60 migranti è stato soccorso dalla nave ong nadir, in acque internazionali. Tra loro ci sono due persone in gravi condizioni e anche un corpo senza vita.

