La nuova mania degli Stati Uniti si chiama Sgroppino che l' Italia invece ha dimenticato

(Di martedì 7 maggio 2024) «Una granitana, solo per adulti». Titolava così, qualche anno fa, il New York Times per presentare lo, sorta di cremolato al limone piuttosto cremoso e alcolico, tradizionalmente servito tra una portata e l'altra - soprattutto tra quelle di pesce e carne - o a fine pasto, per pulire il palato e favorire la digestione. Inoggi si trova soprattutto nei lunghi pranzi di nozze, in trattorie dalla cucina robusta e nei ristoranti borghesi, ed è una di quelle cose un po' fané che, ci scommettiamo, presto diventeranno vintage per essere riscoperte tra qualche stagione, mentre dall'altra parte dell'oceano pare conquistare sempre più terreno. È sempre il New York Times, infatti, a tornare sull'argomento, complice forse la bella stagione in arrivo, lanciando la sua ricetta di questa preparazione che pare abbia fatto la sua ...