La difesa di Minnesota ha spento Jokic e i Nuggets

(Di martedì 7 maggio 2024) A un certo punto del secondo quarto, dopo l’ennesimo stop difensivo confezionato daiTimberwolves, Reggie Miller non si è trattenuto: «Sembrano essere in sette in campo». Sembra una frase fatta, ma effettivamente quando i T’Wolves difendono come hanno fatto questa notte sul campo dei Denverti fanno pensare che sia inutile cercare di segnare contro di loro, tanto il risultato sarà un errore o una palla persa, e puoi solo sperare di raccattare qualcosa dalla spazzatura della partita per provare a cavartela. Dopo aver già vinto in maniera per alcuni sorprendente gara-1 con un grande finale di partita targato Anthony Edwards, i T’Wolves potevano permettersi di approcciare con leggerezza gara-2, sia per il fattore campo già rubato ai campioni in carica sia per l’assenza dell’ultimo minuto di Rudy Gobert, chiamato ad assistere alla ...

