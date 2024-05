La Columbia University è in fiamme | la Palestina è il nuovo Vietnam?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 7 maggio 2024) Come accadde nel 1968, gli studenti universitari, prima a New York poi in tutto il mondo, scendono in piazza per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Come allora, queste proteste vengono sedate, con arresti e smantellamenti. Come allora, potrebbero verificarsi ripercussioni sulle elezioni americane di novembre