Istat | rischio povertà per 22,8% -in calo

Nel 2023, il 22,8% della popolazione è ao esclusione sociale, indal 24,4% del 2022. Lo rileva l'. E' il 18,9% la popolazione a(20,1% nel 2022), ma aumentano quanti sono in grave deprivazione materiale e sociale,il 4,7% rispetto a 4,5% Il reddito medio delle famiglie (35.995 euro) sale in termini nominali (+6,5%), ma flette in termini reali (-2,1%). Il reddito delle famiglie più abbienti è 5.3 volte quello delle più povere.

Istat: 22,8% popolazione rischia poverta' in 2023, 4,7% in grave deprivazione - 2 - Il rischio di poverta' rimane alto per coloro che possono contare principalmente sul reddito da pensioni e/o trasferimenti pubblici (31,6%), diminuisce per coloro che vivono in famiglie in cui la ...

