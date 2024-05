Inviare soldi con app da smartphone Android o da iPhone

(Di martedì 7 maggio 2024) Se necessitiamo di restituiread un amico oppure dobbiamo dividere il conto del ristorante, invece di mettersi a contare le banconote, a cambiare le monete e fare calcoli che finiscono spesso col mancare di qualche Euro, possiamonecessari o le quote di tutti tramite comode app di pagamento via. Non si tratta di scambiare bonifici o dati del Bancomat ma di usare il telefono con una speciale applicazione che trasferiscada un conto a un altro, con pochi tocchi e in modo immediato, senza attese per il trasferimento. In questa guida vi mostreremo tutte le app che permettono diad amici, parenti e conoscenti in maniera semplice e veloce, qualsiasipossediamo o posseggono i nostri ...

Liste per le europee: il Bar di Guerre Stellari al confronto sembra il circolo del Polo! - ... il che spinge Luke a vendere il suo landspeeder per ottenere i soldi di cui hanno bisogno per ... O uno che non intende inviare armi agli Ucraini, di fatto abbandonandoli nelle mani di quel gentiluomo ...

Prove generali per la guerra alla Russia. L'esercitazione NATO Steadfast Defender 2024, un presagio sinistro. Zanotelli: 'dobbiamo tornare ... - ... e promette di inviare anche truppe dell'esercito regolare, lo scenario appare davvero inquietante, ... Questi soldi vanno spesi per la scuola, la sanità, non per le bombe e i missili. La guerra è il ...