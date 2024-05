Internazionali d’Italia Roma 2024 | calendario maschile - programm - ora -i, copertura tv e diretta streaming in chiaro

Jannik Sinner non ci sarà, e nemmeno Carlos Alcaraz. Eppure agli Internazionali BNL d'Italia, uno degli eventi tennis tici più importanti d'Italia, in programma al Foro italico fino al 19 maggio, ci saranno tanti grandi campioni: Novak Djokovic e ...

Martina Trevisan se la vedrà contro Yulia Putintseva nel match valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. L’azzurra, sfruttando il fattore casalingo, prova a uscire da un ...

(Adnkronos) – “Sono qui perché è Roma. Non sono riuscito ad allenarmi molto, sarei voluto arrivare in condizioni diverse”. Così Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo il suo primo allenamento al Foro Italico, in merito al suo ritorno agli ...