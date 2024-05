Internazionali d’Italia 2024 - tutti i grandi campioni assenti del Torneo di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio– Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ma non solo. Chi per un problema all’anca, chi al braccio, chi alla spalla, sono 7 i forfait per il tabellone principiale degli, quintoAtp Masters 1000 della stagione, al via domani sui campi in terra rossa del Foro Italico di. Il 22enne altoatesino è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio all’anca, iniziato aldi Montecarlo e acutizzatosi a Madrid, la scorsa settimana e che ne mette a rischio anche la presenza al Roland Garros, secondo Grande Slam stagionale, al via il 26 maggio a Parigi. Alcaraz invece soffre per un edema all’avambraccio che lo perseguita dall’inizio della stagione sul ‘rosso’. Dopo le rinunce a Montecarlo e Barcellona, il 21enne ...