Inter - senti Mkhitaryan | A Milano fino al 202 - poi si vedrà Arabia? Non è un' opzione

(Di martedì 7 maggio 2024) Henrikhè stato uno dei pilastri dell'di questa stagione. Nonostante i 35 anni, approfittando del ritiro dalla nazionale armena, si è concentrato solo ed esclusivamente sull'e ha disputato una stagione straordinaria, con sole due reti all'attivo (entrambe nel derby d'andata) ma un rendimento in compenso altissimo grazie al quale ha convinto Inzaghi a lasciarlo spesso in campo anche quando cominciava la girandola delle sostituzioni. Da titolare fisso ha conquistato il suo primo scudetto italiano, alla seconda stagione con l'e punta a restare in nerazzurro ancora per un po'. "Ho aspettato a lungo lo scudetto, è un trofeo prezioso - ha dichiarato in un'vista alla tv pubblica armena - Sono molto felice perché non tutti riescono a vincerlo a 35 anni. Per un calciatore di ...