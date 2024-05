Ingressi omaggio per under 14 e over 70

(Di martedì 7 maggio 2024) Uno stadio ogni sera pieno di tifosi e colori. È il motivo per il quale la giunta nei giorni scorsi ha deciso di ampliare la platea degliin vista del Torneo delle contrade (nella foto), appendice dell’edizione 2024 del Carnevale pietrasantino e in agenda dal 20 maggio al 28 giugno al comunale “XIX Settembre“. Il biglietto pertanto sarà gratuito per gli14 (inizialmente era stato deciso10) e gli70, mentre tutti gli altri spettatori dovranno pagare 4 euro per le gare dei gironi di qualificazione e 5 euro per spareggi, semifinali e finale.

