Le ultime dell’ escalation militare in Ucraina sono le strutture energetiche. Tra gli obiettivi di Mosca in questa fase della guerra c’è la demolizione delle centrali elettriche per paralizzare la vita e bloccare le attività delle industrie ...

Infrastrutture, contro il gap serve unità tra le otto Regioni del Sud - infrastrutture, contro il gap serve unità tra le otto Regioni del Sud - Ultimamente ho ricordato che che dovremmo, finalmente, abbandonare la triste e inutile di assegnare una percentuale fissa del 30% del valore globale degli investimenti nazionali ad opere ...

Russia, gli 007: ecco il piano per colpire in Europa. Dai sabotaggi agli attacchi incendiari, l'allarme delle intelligence occidentali - Russia, gli 007: ecco il piano per colpire in Europa. Dai sabotaggi agli attacchi incendiari, l'allarme delle intelligence occidentali - Un piano per colpire in Europa. Un piano per farlo con violenti atti di sabotaggio, attacchi incendiari ed esplosioni, in grado di mettere al tappeto anche le infrastrutture strategiche e ...

L'allarme delle intelligence europee: la Russia pianifica sabotaggi - L'allarme delle intelligence europee: la Russia pianifica sabotaggi - Le agenzie di intelligence europee hanno lanciato un avvertimento ai loro governi: la Russia sta pianificando atti di sabotaggio violenti in tutta Europa. Questo avviene mentre il paese è impegnato in ...