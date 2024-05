Incidente frontale a Casalnuovo - gravi due minorenni | il 17enne è in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Napoli, 7 maggio 2024 – È indiila bordo dello scooter coinvolto nelssimocon un’auto avvenuto ieri sera adi Napoli. Ad avere la peggio due giovanissimi centauri, entrambi. Grave anche l’amico di soli 15 anni. L'Erano circa le 22.30 d ieri quando, in pieno centro, uno scooter Honda sh 300 si è scontrato frontalmente con una Fiat Grande Punto. Il 15enne – che pare fosse alla guida dello scooter – è stato trasferito d’urgenza all'ospedale di Giugliano in Campania: è grave, ma non rischia la. Sono invece molto critiche le condizioni dell’amico, portato in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli. Le indagini Sono in corso le ...