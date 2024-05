Incidente a Empoli - Suv si schianta contro due veicoli in sosta Testimoni | A bordo il calciatore Niang

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 –stradale ieri sera intorno alle ore 19:30 in via Ferruccio Busoni adavanti al teatro Shalom. Un Suv Mercedes di colore grigio ha centrato duein, distruggendo in parte un furgoncino e colpendo un’altra auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, non sono intervenute ambulanze, ma solo la polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’fanno sapere che adel suv si trovavano due persone, tra cui ildell’M’Baye, già coinvolto lo scorso 20 febbraio in un altrostradale a. Al momento non è chiaro chi fosse alla guida del veicolo, la ...

