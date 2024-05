In zona Romolo tra verdi giardini - Canti Orfici e il mito di Ondina Valla

(Di martedì 7 maggio 2024) Cucchi Via! Chissà in quanti sapranno ancora chi era stata… All’anagrafe era Trebisonda, detta(1916-2006), e fu una grande atleta, addirittura campionessa olimpionica degli 80 metri ostacoli a Berlino nel 1936: prima donna italiana a vincere l’oro olimpico. Una leggenda! Mi muovo un poco nella, che è quella universitaria dello Iulm, vedo una bancarella con abiti femminili, l’autobus 325 che porta a Corsico e sono già in viale Cassala, strada dominata da un grande scorrere di macchine e dalla filovia, ma anche rinta dai molti alberi. Un paesaggio decisamente urbano, si capisce, dove noto un malinconico praticello verde e anche un’edicola, ahimè, smobilitata. Ma io decido di immettermi subito sul viale, faticando ad ...

Ondina Valla, la prima donna d'oro per l'Italia - ondina valla, la prima donna d'oro per l'Italia - Due zollette di zucchero inzuppate nel cognac, una tenacia fuori dal comune, la sentenza del fotofinish: così la bolognese trionfò sugli 80 metri ad ostacoli ai Giochi di Berlino del 1936 ...

