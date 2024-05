Il tribunale del Titano diventa digitale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Digitalizzazione della giustizia e informatizzazione dell’attività giudiziaria. A raccontare le novità che riguardano ildi San Marino è il segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. Novità portate dal decreto studiato per modernizzare e digitalizzare l’attività del"attraverso l’adozione di un avanzato programma di gestione documentale integrata". Il gruppo di lavoro coordinato dalla Segreteria "ha portato avanti l’attività di informatizzazione del processo amministrativo – spiega Ugolini – per conseguire un miglioramento complessivo dell’organizzazione dei servizi di cancelleria, per realizzare considerevoli risparmi di spesa e per raggiungere una trasparenza delle informazioni relative alle cause e alle sentenze per l’avvocatura e i cittadini". I risultati attesi della riforma sono molteplici. "L’introduzione di ...