Il ribaltamento dell’ovvio al Giro d' Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2024) Ild’è una sfida in bicicletta lunga 21 giorni e 3.400 chilometri. Lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Si inizia con la Novara-Fossano, 166 km in 166 parole. Buona lettura. Andare in fuga è un atto di speranza. A volte di ribellione contro l’ineluttabilità degli eventi e delle ragioni del gruppo. Accade soprattutto quando le tappe hanno più pianura che salita e il volere dei più è sempre più veloce e convincente di quello dei pochi. Ieri era uno di quei giorni, uno di quelli che dovevano concludersi in volata. Anche i volenterosi però, a volte, difettano in speranza. E così nessuno ha tentato di trasformarsi in preda. Almeno sino a quando, per errore di valutazione dei più, sono stati gli stessi velocisti a trasformarsi per una volta in ...