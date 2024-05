Il nome di un contrabbandiere | la strana scelta - quello che pochi sanno su Lando Norris

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) La prima in carriera è arrivata, finalmente. Dopo tanta sfortuna o errori di valutazione nel mezzo (vedasi il GP di Russia 2021),si è preso il primo successo in F1 a Miami, avvantaggiato per l'ingresso della Safety Car che ha piazzato la sua McLaren davanti alla Red Bull dell'amico Max Verstappen, felice per la vittoria dell'inglese nonostante il secondo posto.diè untutto particolare dato da sua mamma Cisca, belga come la mamma di Max, che ha scelto ildi undella galassia, personaggio di Star Wars.però è unche suona bene, anche per i giochi di parole. E ora può mettere da parte tutte le cattive voci che lo definivano un pilota non vincente “...