Il miracolo di Abodi | la sua riforma ha unito contro tutto il calcio italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 7 maggio 2024) Unl’annunciataneilli dei bilanci dello sport professionistico lo ha fatto: unire i nemici di sempre, costringerli a serrare le fila. Far votare all’unanimità di 20 presidenti della Serie A e spingere i vertici del basket ad allinearsi alla posizione di quelli delnonostante la storica diffidenza che ha chi ritiene di essere trattato ingiustamente come ultima ruota del carro. E’ bastato che circolasse la bozza del provvedimento con cui il ministro dello Sport Andreaimmagina di costituire un’agenzia governativa per valutare i conti delle società professionistiche italiane (soloe basket, quindi), cancellando gli attuali strumenti, perché lo sport tricolore si ribellasse compatto. Un fuoco di fila contrario che ha messo insieme il Coni di ...