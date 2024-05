Il lavoro per la Gen Z? Se funziona su TikTok

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Che ruolo hanno oggi i social media nella ricerca del, specie per la Generazione Z? E cosa serve alle aziende per rendersi attrattive agli occhi dei talenti? Nell’era del web e dei social, le piattaforme digitali sono sul podio dei canali più popolari per la ricerca del(47%), dopo i siti specializzati (57%) e le agenzie di recruiting (52%). Lo svela uno studio di Kantar sul ruolo che i social media giocano oggi, specie per le nuove generazioni, nella ricerca di un. In particolare,influenza la percezione di 7 utenti su 10 nei confronti di una certa azienda, rendendola più o meno attrattiva e contribuendo o meno alla sua capacità di retention dei talenti. Nasce da queste evidenze lo studio "L’employer branding su" realizzato da Mambo, la più grande content factory in ...